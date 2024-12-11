Омск-Информ
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·Культура/Афиша

После отмены выступления «Ночных снайперов» они нацелились на снос концерта Леонида Агутина и «Квартета И».

В Омске по требованию казаков могут отменить еще один концерт. Совет атаманов казачьего народа обратился к губернатору Виталию Хоценко с просьбой посодействовать отмене выступления Леонида Агутина и «Квартета И». Концерт запланирован на 5 февраля.

– Известные своей либеральной, прозападной позицией, не поддерживающие проведение специальной военной операции на Украине. Надеемся только на вас, так как в иных надзорных органах только отмахиваются, – пишет губернатору походный атаман Владислав Буланкин.

Ранее казакам удалось снести концерт в Омске группы «Ночные снайперы». Они должны были выступить на «G-Drive Арене» 23 ноября. Концерт Леонида Агутина и «Квартета И» будет там же.

·Культура/Афиша

После отмены выступления «Ночных снайперов» они нацелились на снос концерта Леонида Агутина и «Квартета И».

В Омске по требованию казаков могут отменить еще один концерт. Совет атаманов казачьего народа обратился к губернатору Виталию Хоценко с просьбой посодействовать отмене выступления Леонида Агутина и «Квартета И». Концерт запланирован на 5 февраля.

– Известные своей либеральной, прозападной позицией, не поддерживающие проведение специальной военной операции на Украине. Надеемся только на вас, так как в иных надзорных органах только отмахиваются, – пишет губернатору походный атаман Владислав Буланкин.

Ранее казакам удалось снести концерт в Омске группы «Ночные снайперы». Они должны были выступить на «G-Drive Арене» 23 ноября. Концерт Леонида Агутина и «Квартета И» будет там же.