Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Их больше нельзя приобрести онлайн, как на прошлой неделе.
Остановилась онлайн-продажа билетов на омский концерт Лолиты Милявской, который планировался 27 марта в Концертном зале. Их нельзя купить на сайтах «Яндекс.Афиша», «Кассы.ру» и на сайте агентства «Артисты и Звезды», которое было организатором.
Ранее омский Совет атаманов казачьего народа потребовал отменить выступление Лолиты, которая скомпрометировала себя участием в «голой вечеринке». В Минкульте отмечали, что договор на аренду зала не подписывали и концерта не будет.
При этом билеты на онлайн-площадках некоторое время еще продавали. Купить их можно было еще на прошлой неделе.
·Культура/Афиша

Их больше нельзя приобрести онлайн, как на прошлой неделе.
Остановилась онлайн-продажа билетов на омский концерт Лолиты Милявской, который планировался 27 марта в Концертном зале. Их нельзя купить на сайтах «Яндекс.Афиша», «Кассы.ру» и на сайте агентства «Артисты и Звезды», которое было организатором.
Ранее омский Совет атаманов казачьего народа потребовал отменить выступление Лолиты, которая скомпрометировала себя участием в «голой вечеринке». В Минкульте отмечали, что договор на аренду зала не подписывали и концерта не будет.
При этом билеты на онлайн-площадках некоторое время еще продавали. Купить их можно было еще на прошлой неделе.