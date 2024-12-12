По словам Романа Семенова, казаки не имеют отношения и к отмене выступления группы «Ночные снайперы».

Известный в Омске организатор концертов, глава агентства «Сибирь Промо Груп» Роман Семенов прокомментировал письмо казачьей общины губернатору Виталию Хоценко с призывом отменить концерт Леонида Агутина и «Квартета И». Выступление запланировано 5 февраля на «G-Drive Арене».

Как оказалось, Семенов является организатором этого концерта. Он убежден, что нельзя отменять концерты из-за личного мнения отдельных людей.

– Я исхожу из того, что мы живем в правовом государстве. Если мы как организаторы или артисты нарушаем закон, то готовы нести за это ответственность. Если ни мы, ни артист ничего не нарушаем, а просто есть человек, которому по его личным убеждениям что-то или кто-то не нравится, то это его дело. Если по личным мнениям отдельных людей отменять концерты, то можно отменить вообще всех, потому что каждый кому-то да не нравится, – сказал Семенов в комментарии «Омск-информу».

Письмо на имя главы региона он считает пиаром казачьей общины, но не более того.

– Если у человека или группы лиц есть какие-то претензии, то они обращаются в суд или другие соответствующие органы. А когда пишут скандальные статьи и письма губернатору – это больше про пиар, – высказался организатор концертов. – Не знаю, как это еще комментировать.

Семенов также опроверг мнение, что концерт группы «Ночные снайперы», планировавшийся на «G-Drive Арене» 23 ноября, был отменен из-за требований казаков.

– Насколько мне известно, Диана Арбенина отменилась не из-за каких-то казаков, просто так совпало. А для казаков получился хороший пиар, – добавил Роман Семенов.

РИА «Омск-информ» будет следить за развитием событий.