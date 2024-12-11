Городок Нефтяников, Левый берег и Красный Путь встали намертво. Передвигаться на своих двоих здесь гораздо быстрее.

Утренняя поездка на работу и вечернее возвращение домой стали суровым испытанием для омичей, живущих в Нефтяниках и на Левом берегу. Причина – ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра, который только начался, но за два года, похоже, съест миллионы нервных клеток горожан. Чтобы устроить форменный ад для 514 тыс. омичей (население Советского и Кировского округов), оказалось достаточно перекрыть всего половину моста – оставить две полосы движения с левого берега Иртыша и одну из Нефтяников. Каждое утро и каждый вечер стоят проспект Мира, Красный Путь, Лукашевича, 70 лет Октября, метромост, Ленинградский мост. Стоят прилегающие к ним улицы. Стоит центр города.

Департамент транспорта бодро рапортует, что перенастроил работу 14 светофоров и все якобы поехало. Накануне власти заявили, что сервис «Яндекс Карты» показывает существенное улучшение обстановки на дорогах, о чем свидетельствует коэффициент пробок от 3 до 5 баллов в период с 8:00 до 10:00. Омичи каждое утро чувствуют это улучшение. Отчаявшись прорваться на работу или учебу, многие горожане выходят из автобусов, троллейбусов и маршруток и преодолевают расстояние на своих двоих.

Самый востребованный сегодня маршрут № 11: одна единичка – правая нога, вторая – левая. Нередко получается быстрее, чем на общественном транспорте. Плюс физическая активность на воздухе (пусть и не самом свежем). Если план чиновников состоял в том, чтобы улучшить форму омичей перед новогодними праздниками, то он реализуется на 100 процентов.

Ну а если серьезно, то ситуация аховая. В угоду автомобилистам на Красном Пути убрали выделенную полосу для общественного транспорта, и этот самый общественный транспорт окончательно встал.

По утрам в Нефтяниках пробка начинается от Дворца имени Малунцева и тянется фактически до кинотеатра «Маяковский». Вечером – в обратную сторону. Жители Советского округа, едущие в переполненных автобусах, учатся спать стоя. Кто выспался – идут на физкультуру (см. выше).

На Левобережье ситуация попроще, так как основную дорогу (улицу 70 лет Октября) можно объехать по альтернативным маршрутам, чем пользуются многие водители личных автомобилей, освобождая место для автобусов. Но потом весь транспорт все равно скапливается на мостах, и кировчане тоже нервничают и опаздывают. Идти пешком решаются немногие – холодный ветер с Иртыша является серьезным препятствием для таких «прогулок». Те жители Левого берега, кому ехать через мост имени 60-летия ВЛКСМ, относительно быстро преодолев саму переправу, попадают в форменный «замес» на развязке у Телецентра. А дальше только 11-й маршрут. Ну, или ждать, пока рассосется.

Утром в понедельник в пробках на подъезде к ремонтируемому мосту постоял и губернатор Виталий Хоценко. Судя по его последующим заявлениям, меры по борьбе с пробками, предпринятые мэрией и ГИБДД, его не сильно порадовали. Хоценко сообщил, что рассматривается возможность реверсивного движения по мосту: утром поток направляется с Левого берега, вечером – назад.

Звучит разумно, но проблема, повторимся, даже не в самом мосту, а в дорогах, которые пролегают до и после него. Тут одними перенастройками светофоров явно не обойтись, нужны более радикальные меры. Возможно, в утренние и вечерние часы пик нужно вводить ограничения для личного автотранспорта, отдавая предпочтение общественному, который, очевидно, перевозит гораздо больше людей. Либо делать выделенные полосы по основным хордам: Дианова – Лукашевича – мост – Красный Путь, Мира – Красный Путь, 70 лет Октября – метромост – Красный Путь, Авиационная, 60 лет Победы, Суворова – Ленинградский мост – проспект Маркса.

Возможны и другие нетривиальные решения, но, что именно выбрать, решать, конечно, специалистам. Только вот хотелось бы, чтобы эти специалисты вместе с омичами пробирались на работу и с работы по пробкам, а не отчитывались о «существенном улучшении обстановки на дорогах». Никакого улучшения по факту сейчас нет. А есть форменное издевательство над жителями города. И длиться это будет, похоже, все два года, пока ремонтируется мост.