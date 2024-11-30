Омск-Информ
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·Авто

Работы по ограничению движения еще продолжаются.
Сегодня ночью в Омске, как и планировалось, перекрыли часть моста имени 60-летия ВЛКСМ. Госавтоинспекция предупреждает водителей о временных ограничениях.
– На время капремонта первой половины объекта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» для автомобилей и пешеходов будет недоступна правая часть моста при движении с левого берега Иртыша. При проезде данного участка будьте крайне бдительны, обращайте внимание на временные дорожные знаки и информационные таблички, – сообщили в ГИБДД.
Отметим, в полном объеме работа по ограничению движения завершится через 7–10 дней.
Отметим, что сегодня в Омске также открыли часть бульвара Архитекторов, по которой поедут троллейбусы. Пробный запуск вчера прошел успешно.
·Авто

Работы по ограничению движения еще продолжаются.
Сегодня ночью в Омске, как и планировалось, перекрыли часть моста имени 60-летия ВЛКСМ. Госавтоинспекция предупреждает водителей о временных ограничениях.
– На время капремонта первой половины объекта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» для автомобилей и пешеходов будет недоступна правая часть моста при движении с левого берега Иртыша. При проезде данного участка будьте крайне бдительны, обращайте внимание на временные дорожные знаки и информационные таблички, – сообщили в ГИБДД.
Отметим, в полном объеме работа по ограничению движения завершится через 7–10 дней.
Отметим, что сегодня в Омске также открыли часть бульвара Архитекторов, по которой поедут троллейбусы. Пробный запуск вчера прошел успешно.