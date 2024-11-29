Контактную сеть на бульваре достроили. Обкатка прошла успешно.

Сегодня в Омске прошел прогон троллейбуса по новой контактной сети на Левобережье. Троллейбус № 7 проехал от остановки «Студенческая» на проспекте Комарова до остановки «Таксопарк» на Енисейской. Его путь пролегал через участок бульвара Архитекторов от Комарова до 70 лет Октября, который планируется открыть сегодня ночью.

– С 30 ноября запускаем движение по данному участку дороги. Здесь будут функционировать два троллейбусных маршрута: № 7 и № 16. Семерка будет работать по прежней схеме, которая была еще до закрытия движения по Ленинградскому мосту. Шестнадцатый маршрут немного будет видоизменен: поедет по проспекту Комарова от Лукашевича до бульвара Архитекторов, – рассказал начальник филиала «Троллейбусное депо» муниципального предприятия «Электрический транспорт» Василий Мелищук. – С 30 ноября запускаем движение по данному участку дороги. Здесь будут функционировать два троллейбусных маршрута: № 7 и № 16. Семерка будет работать по прежней схеме, которая была еще до закрытия движения по Ленинградскому мосту. Шестнадцатый маршрут немного будет видоизменен: поедет по проспекту Комарова от Лукашевича до бульвара Архитекторов, – рассказал начальник филиала «Троллейбусное депо» муниципального предприятия «Электрический транспорт»

Напомним, маршрут № 16 будет работать в формате магистрального. Начало движения транспорта в 06:00, окончание в 23:00. В будни по маршруту № 16 будут курсировать 12 троллейбусов, по маршруту № 7 – 10. Водители будут работать по двухсменным графикам.

Вместе с троллейбусом по бульвару сегодня проехал гидравлический подъемник.

– Предприятие в 2023–2024 годах приобрело новые гидравлические подъемники на базе автомобилей МАЗ и ГАЗ. С учетом того, что здесь затруднен подъезд, гидравлический подъемник мы используем для того, чтобы подъехать к опоре и устранить какие-то дефекты в случае их выявления, – рассказал главный инженер муниципального предприятия «Электрический транспорт» Денис Волков.

Однако во время тестовой поездки никаких дефектов не обнаружилось. Сеть оценил и водитель троллейбуса Роман Гнатюк.

– Проехал. Сеть хорошая. Кривые мягенькие, приятные, – отметил Гнатюк. – Проехал. Сеть хорошая. Кривые мягенькие, приятные, – отметил Гнатюк.

Перед поездкой бульвар Архитекторов очистили от снега. Последние подготовительные работы идут на перекрестке с 70 лет Октября.