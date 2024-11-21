О новых схемах движения рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

С 30 ноября в Омске частично откроют бульвар Архитекторов от проспекта Королева до улицы 70 лет Октября и закроют правую часть моста имени 30-летия ВЛКСМ. В связи с этим изменятся маршруты автобусов и троллейбусов.

Троллейбусы № 7 и № 16 поедут вместо моста у Телецентра по бульвару Архитекторов и по Ленинградскому мосту.

Троллейбус № 67 заменят на автобус с таким же номером, сохранив количество рейсов. Для перевозки омичей также добавят троллейбусный маршрут № 8.

Добавят также автобус № 77.

– Он будет вывозящим с Левобережья в центр через Красный Путь. Большое число граждан обращалось в департамент транспорта с просьбой сохранить возможность таких поездок, – рассказал сегодня на пресс-конференции директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Изменятся также маршруты частных перевозчиков: № 21, 24, 64, 344, 418 и 500. Они вернутся на прежние маршруты через бульвар Архитекторов на участке от Комарова до 70 лет Октября.

Т.к. сначала подрядчик для ремонта перекроет правую часть моста имени 30-летия ВЛКСМ вместе с тротуаром, движение и транспорта, и пешеходов будет осуществляться по левой части. Автомобили смогут ехать в каждую сторону в два ряда, но автобусы из-за своего размера – только в один ряд.

– Прозвучало также предложение рассмотреть целесообразность отказа от выделенных полос на время ремонта. Решение будет приниматься в первые дни после ограничений. Если транспортные средства, которые будут двигаться по Лукашевича в районе остановки «Бульвар Зеленый» и улицы Степанца, будут мешать проезду через мост, то от выделенной полосы в направлении Левобережья откажутся, – рассказал Кормилец. – Прозвучало также предложение рассмотреть целесообразность отказа от выделенных полос на время ремонта. Решение будет приниматься в первые дни после ограничений. Если транспортные средства, которые будут двигаться по Лукашевича в районе остановки «Бульвар Зеленый» и улицы Степанца, будут мешать проезду через мост, то от выделенной полосы в направлении Левобережья откажутся, – рассказал Кормилец.

На время ремонта чиновники перестанут выдавать иногородним фурам разрешения на движение по мосту. Там смогут ездить только машины весом до 26 тонн без прицепа и местные грузовики. Вместо этого движение большегрузов разрешат на Ленинградском мосту.