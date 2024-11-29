Первый этап работ на мосту продлится до осени 2025 года. Две полосы движения закроют в ночь с 29 на 30 ноября.

В ночь с 29 на 30 ноября в Омске закроют на ремонт мост имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Для движения транспорта станут недоступны две полосы со стороны Левого берега. Ограничения продлятся до сентября 2025 года. Второй этап ремонта моста с перекрытием двух полос со стороны городка Нефтяников стартует осенью следующего года и продлится до октября 2026-го.

– В ходе ремонта планируется заменить опорные части моста, тротуарные консоли, бордюры, ограждения, деформационные швы и покрытие. Планируется также отремонтировать металлические конструкции моста, – сообщил директор БУ «Управление капитального строительства» Алексей Суховеев.

Из-за работ на мосту будет снята контактная сеть и полностью прекращено движение троллейбусов. Чтобы снизить негативные последствия этого решения, троллейбусный маршрут № 67 заменят аналогичным автобусным, увеличат количество машин на автобусном маршруте № 109, запустят временный автобус № 77 (из Солнечного до площади Победы) и восстановят троллейбусный маршрут № 8 (поселок Ермак – улица Гашека). Троллейбусы № 7 и 16 пустят через Ленинградский мост.

Кроме того, для снижения автомобильных заторов департамент транспорта проведет большую работу по перенастройке светофоров на улицах Лукашевича и Красный Путь, а также на перекрестке улица Заозерная – проспект Королева.