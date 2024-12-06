Об этом объявил мэр Сергей Шелест.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об итогах совещания специалистов департамента транспорта с представителями Госавтоинспекции по ремонту мосту у Телецентра. По его словам, основную нагрузку взял на себя метромост, который с сегодняшнего дня решено разгрузить от заторов.

В частности, изменилось движение на пересечении улиц Красный Путь и Фрунзе:

- при следовании от улицы Кемеровской по улице Красный Путь поворот направо в направлении метромоста разрешили с первой и второй полос.

- при спуске с метромоста левый поворот с улицы Фрунзе на улицу Красный Путь разрешили со второй, третьей и четвертой полос.

Это позволит вдвое увеличить количество транспорта, способного проехать в этом направлении на разрешающий сигнал светофора в обоих направлениях.

Кроме этого, на время ремонта моста у Телецентра отменена выделенная полоса для общественного транспорта по улице Красный Путь на участках от Старозагородной рощи до городка Водников и от улицы Кемеровской до остановки «Ул. Рабиновича» в направлении центра города. Дорожные знаки уже демонтированы.

Мэр призвал водителей не ездить по привычке и следить за изменениями движения. Мост у Телецентра частично закрыли на ремонт в ночь на 30 ноября. Движение будет перекрыто до 1 мая следующего года. Первый этап работ продлится до осени 2025 года.