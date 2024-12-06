Вместо четырех зауженных полос сделают три расширенные трассы.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил об изменении движения на мосту у Телецентра с 8 утра субботы, 7 декабря. Как и анонсировалось, вместо четырех зауженных полос появятся три расширенные полосы. Такая мера была принята после жалоб автомобилистов.

Сегодня ночью комания «СтройТраст» проведет необходимые мероприятия для разделения потоков. Расстановка делиниаторов начнется после 21:00.

– Как и обещали, со стороны Левобережья в направлении Советского округа откроем две полосы для движения транспорта. А в противоположном направлении транспорт будет двигаться в одну полосу, – подчеркнул Шелест.

Также специалисты собираются привести в порядок один из деформационных швов, целостность которого нарушена. Мэр добавил, что никакой угрозы несущим конструкциям нет.