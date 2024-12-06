Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Вместо четырех зауженных полос сделают три расширенные трассы.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил об изменении движения на мосту у Телецентра с 8 утра субботы, 7 декабря. Как и анонсировалось, вместо четырех зауженных полос появятся три расширенные полосы. Такая мера была принята после жалоб автомобилистов.

Сегодня ночью комания «СтройТраст» проведет необходимые мероприятия для разделения потоков. Расстановка делиниаторов начнется после 21:00.

– Как и обещали, со стороны Левобережья в направлении Советского округа откроем две полосы для движения транспорта. А в противоположном направлении транспорт будет двигаться в одну полосу, – подчеркнул Шелест.

Также специалисты собираются привести в порядок один из деформационных швов, целостность которого нарушена. Мэр добавил, что никакой угрозы несущим конструкциям нет.

·Общество

Вместо четырех зауженных полос сделают три расширенные трассы.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил об изменении движения на мосту у Телецентра с 8 утра субботы, 7 декабря. Как и анонсировалось, вместо четырех зауженных полос появятся три расширенные полосы. Такая мера была принята после жалоб автомобилистов.

Сегодня ночью комания «СтройТраст» проведет необходимые мероприятия для разделения потоков. Расстановка делиниаторов начнется после 21:00.

– Как и обещали, со стороны Левобережья в направлении Советского округа откроем две полосы для движения транспорта. А в противоположном направлении транспорт будет двигаться в одну полосу, – подчеркнул Шелест.

Также специалисты собираются привести в порядок один из деформационных швов, целостность которого нарушена. Мэр добавил, что никакой угрозы несущим конструкциям нет.