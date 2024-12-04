Власти рассматривают вариант с организацией реверсивного движения, а пока решили отдать приоритет движению с левого берега на правый.

В Омске прошло большое совещание, посвященное нормализации транспортной ситуации после частичного перекрытия движения по мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра, ремонтируемого в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Помимо руководителей профильных подразделений горадминистрации города, в нем приняли участие представители подрядных организаций, прокуратуры, ГИБДД, областного Минтранса.

Как сообщил мэр города Сергей Шелест, в ближайшее время существующая схема движения по четырем зауженным полосам будет изменена на другую.

– Со стороны Левого берега в направлении улицы Заозерной и проспекта Мира организуем две полосы с ширинами от 3,25 м до 3,7 м. В обратном направлении откроем одну полосу с шириной 3,7 м. Встречные потоки разделим делиниаторами. Также в перспективе рассмотрим вопрос о том, чтобы средняя полоса заработала в реверсивном режиме – по-разному в утренний и вечерний часы пик, но это требует дополнительной подготовки, – отметил глава города.

Он также поблагодарил крупнейшие предприятия северо-западного промышленного узла, которые согласились на корректировку трудового графика сменных работников-производственников. Это позволит снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру в часы пик.