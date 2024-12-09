Губернатор рано утром побывал на мосту. В это время большие пробки наблюдались в сторону Левобережья.

Глава региона Виталий Хоценко, как и анонсировал ранее, сегодня утром побывал на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра, где ведутся работы по капитальному ремонту. В субботу Хоценко давал поручение мэрии и ГИБДД разобраться с пробками на мосту и подходах к нему.

– Сегодня губернатор проверил, какие предприняты действия, чтобы улучшить ситуацию на городских дорогах, в частности, организацию движения по мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Губернатору доложили, что по новой схеме на мосту обе полосы движения – по одной в каждую сторону – расширены, причем в сторону правого берега полоса увеличена до двух полноценных транспортных потоков. Кроме того, в городе перестроена работа 14 светофоров. На левобережном съезде с моста им. 60-летия Победы устанавливается новый светофорный объект со стороны ул. 3-й Островской, – сообщили в пресс-службе облправительства.

В тот период, когда Хоценко инспектировал мост, наблюдались серьезные пробки в сторону Левобережья. В центр города омичи могли ехать более-менее свободно.

Как сообщил первый вице-мэр Омска Евгений Фомин, департаменту транспорта поставлена задача ежедневно вести постоянный мониторинг дорожной обстановки в Омске. Дополнительные решения будут приниматься на основе результатов аналитики.