В первый день рабочей недели губернатор вместе с чиновниками мэрии и представителями ГИБДД отправится на место, чтобы посмотреть, как решается проблема.

Губернатор Виталий Хоценко поручил к понедельнику, 9 декабря, разобраться с пробками, вызванными ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Глава региона считает, что мер, предпринятых городскими властями и ГИБДД, недостаточно.

– Вижу все обращения, которые приходят в социальные сети, да и сам за рулем проезжал не раз. Вижу, конечно, что и мэрия большую работу проводит, и Госавтоинспекция прилагает усилия, но всех этих действий объективно недостаточно, – заявил Хоценко. – Необходимо оперативно решать эту ситуацию. До понедельника все меры, которые ранее обсуждали и проговаривали по расширению полос, по использованию полосы реверсивного движения и, возможно, установки светофоров, необходимо принять.

Утром 9 декабря глава региона лично отправится на машине проверять, как мэрия и ГИБДД выполнили его поручение.