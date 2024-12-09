Сейчас с Левобережья в сторону центра и городка Нефтяников можно проехать по двум полосам. В обратную сторону – по одной.

К концу года на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра могут организовать реверсивное движение, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Сегодня утром он проинспектировал, как мэрия и ГИБДД организовали движение транспорта по мосту и на подходах к нему.

– В субботу изменили движение на мосту и организовали его несколько иначе: сделали две широкие полосы с левого берега на правый и одну широкую полосу с правого берега на левый. Если потребуется, организуем реверсивное движение, – сказал Хоценко по итогам инспекции.

Для снижения заторов на Левобережье и в центре Омска перенастроили 14 светофоров. Губернатор поручил в оперативном режиме мониторить ситуацию и точечно донастраивать движение.