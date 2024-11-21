Первый заместитель главы ведомства Елена Шипилова и два простых зама, Наталья Иванова и Элеонора Кролевец, доработают до конца недели. Есть и четвертый кандидат на выход.

Появилась уточненная информация об уходе четырех высокопоставленных омских чиновниц. Ранее «Омск-информ» сообщал об увольнении первого заместителя министра здравоохранения Елены Шипиловой. Предполагалось, что она доработает до конца октября, но потом сроки перенесли до окончания трудового контракта.

Также свой пост покидает заместитель министра, начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Элеонора Кролевец. На ее место назначат известого в регионе медика Ольгу Богданову. Сейчас она руководит бюджетным учреждением «Гинекологическая больница». Богданова, кстати, до похода в главврачи уже работала заместителем министра и пользовалась уважением в медицинских кругах.

Уходит по истечении трудового договора и заместитель министра Наталья Иванова. Вероятнее всего, уволится другая замглавы ведомства, Ольга Скрипкина.

Как уточнил «Омск-информу» источник в правительстве региона, в пятницу у всех троих чиновниц последний рабочий день.

– Шипилова, Кролевец и Иванова завтра, 22 ноября, дорабатывают последний день. Есть установленные контрактами сроки. Однако в кулуарах муссируется именно эта дата, – заявил инсайдер редакции.

При этом остается непонятным, когда последует на выход не проработавшая и года Ольга Скрипкина – вместе с тремя коллегами или в частном порядке. Первый заместитель главы Минздрава Андрей Сухарев, а также заместители Дмитрий Рябиков и Сергей Мальцев сохранят свои должности. С ними заключат новые контракты сроком на 1 год.