Омск-Информ
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·Политика

Свою должность оставит не только Елена Шипилова, но и Ольга Скрипкина.
В омском министерстве здравоохранения готовится серия отставок. Как сообщает Om1.ru, свою должность собирается покинуть заместитель министра Ольга Скрипкина. Кто еще последует за ней, не сообщается.
Отметим, что Скрипкина проработала в региональном Минздраве меньше года. Ее назначили 11 января, когда ведомство возглавлял Артем Наркевич.
Ранее сообщалось об уходе первого заместителя министра здравоохранения Омской области Елены Шипиловой. Однако она до сих пор работает в этой должности.
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·Политика

Свою должность оставит не только Елена Шипилова, но и Ольга Скрипкина.
В омском министерстве здравоохранения готовится серия отставок. Как сообщает Om1.ru, свою должность собирается покинуть заместитель министра Ольга Скрипкина. Кто еще последует за ней, не сообщается.
Отметим, что Скрипкина проработала в региональном Минздраве меньше года. Ее назначили 11 января, когда ведомство возглавлял Артем Наркевич.
Ранее сообщалось об уходе первого заместителя министра здравоохранения Омской области Елены Шипиловой. Однако она до сих пор работает в этой должности.
1109