У первого заместителя главы ведомства Елены Шипиловой еще не истек трудовой контракт.

Месяц назад стало известно об уходе первого заместителя министра здравоохранения Омской области Елены Шипиловой. По некоторым данным, предполагалось, что она доработает до конца октября. Но, как оказалось, фамилия статусной чиновницы еще значится на сайте ведомства. Как уточнил «Омск-информу» источник, знакомый с ситуацией, Елена Шипилова действительно еще трудится в этой должности.

– Елена Шипилова работает до окончания годового трудового договора, – уточнил анонимный собеседник редакции.

Срок действия контракта истекает 24 ноября.

Тогда же, по сведениям «Омск-информа», закончится трудовой договор с заместителем министра здравоохранения, начальником управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Элеонорой Кролевец. Ее место займет руководитель бюджетного учреждения «Гинекологическая больница» Ольга Богданова, работавшая в этом качестве на протяжении почти десяти лет и вынужденная уйти из Минздрава в мае 2020 года.

Что касается Елены Шипиловой, то ее должность, скорее всего, упразднят. И у министра здравоохранения Дмитрия Маркелова останется один первый заместитель, Андрей Сухарев.