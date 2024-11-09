Омск-Информ
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·Политика

Ранее «Омск-информ» рассказывал об уходе первого заместителя главы ведомства Елены Шипиловой.

Из омского Минздрава уходит еще одна статусная чиновница. Вслед за первым заместителем министра Еленой Шипиловой увольняется заместитель министра, начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Элеонора Кролевец. По данным инсайдеров «СуперОмска», чиновница доработает до декабря. Причина ее ухода не называется. 

Элеонора Кролевец занимала этот пост с 2020 года. После ее отставки у министра здравоохранения Дмитрия Маркелова останется первый заместитель Андрей Сухарев и два простых зама, Наталья Иванова и Сергей Мальцев.

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·Политика

Ранее «Омск-информ» рассказывал об уходе первого заместителя главы ведомства Елены Шипиловой.

Из омского Минздрава уходит еще одна статусная чиновница. Вслед за первым заместителем министра Еленой Шипиловой увольняется заместитель министра, начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Элеонора Кролевец. По данным инсайдеров «СуперОмска», чиновница доработает до декабря. Причина ее ухода не называется. 

Элеонора Кролевец занимала этот пост с 2020 года. После ее отставки у министра здравоохранения Дмитрия Маркелова останется первый заместитель Андрей Сухарев и два простых зама, Наталья Иванова и Сергей Мальцев.

1880