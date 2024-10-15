По данным источников «Омск-информа», у главы ведомства Дмитрия Маркелова будет только один первый заместитель.

До конца октября в правительстве региона состоится громкая отставка. Свой пост покинет первый заместитель министра здравоохранения Елена Шипилова, сообщил «Омск-информу» источник, знакомый с ситуацией,

– В свое время чиновницу назначили контролировать финансовые потоки Минздрава, поскольку это исключительно капиталоемкое ведомство, – пояснил собеседник редакции.

В качестве одной из причин ухода Шипиловой он называет непростые отношения с нынешним министром здравоохранения Дмитрием Маркеловым. Кроме того, по некоторым данным, Шипилова была ставленницей бывшего заместителя председателя правительства Олега Зарембы, при нынешнем главе региона утратившего свой статус и политическое влияние.

После увольнения чиновницы ее должность упразднят.

– Минздрав единственное ведомство, где сейчас два первых зама, Елена Шипилова и Андрей Сухарев. Логично, что должность второго первого заместителя после ее ухода ликвидируют, – добавил инсайдер.

Елена Шипилова работает в должности первого заместителя главы Минздрава с сентября 2019 года. До прихода в облправительство она трудилась вице-мэром Омска по социальным вопросом. Пять лет назад, переходя на работу в правительство региона, Шипилова заявила журналистам, что у области и города единая команда, а ротация чиновников – это нормальный, естественный процесс перемещения между уровнями власти для решения приоритетных задач, стоящих перед регионом.

С задачами, которые руководство региона ставило перед Минздравом, первый заместитель главы ведомства справлялась уверенно. Эксперты называют ее сильным организатором и опытным финансистом. Очевидно, что уже в скором времени Елена Шипилова получит новый пост, соответствующий ее знаниям и компетенциям.