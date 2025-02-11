Бывшая чиновница получила статусную должность в омской больнице.
Появились данные о новом месте работы бывшего первого заместителя министра здравоохранения Омской области Елены Шипиловой, уволившейся в ноябре прошлого года.
Экс-чиновница стала заместителем главного врача по экономическим вопросам Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1, сообщает «СуперОмск».
Отметим, что должность первого замглавы омского Минздрава Елена Шипилова занимала с сентября 2019 года до ноября 2024 года. По некоторым данным, ее уход связан с назначением новым министром здравоохранения Дмитрия Маркелова, начавшего формировать свою команду.
Вместе с Еленой Шипиловой ушла замминистра, курировавшая направление помощи женщинам и детям, Элеонора Кролевец. Специалист возглавила БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3».
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