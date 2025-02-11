Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

У главы ведомства останется только один первый заместитель, Андрей Сухарев.

В истории с отставкой первого заместителя министра здравоохранения Елены Шипиловой, ставшей заместителем главного врача БСМП-1, наметилось продолжение. В распоряжение «Омск-информа» попал проект Указа губернатора «О внесении  изменений в отдельные указы».

Документом предусмотрено наличие у министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова одного, а не двух первых заместителей, как было при Шипиловой. В проекте уточняется, что теперь у главы Минздрава предусмотрено до 6 заместителей, в том числе один первый заместитель. Документу еще предстоит пройти ряд юридических формальностей, прежде чем его подпишет губернатор. Но уже понятно, что прогноз редакции подтвердился: Маркелов оставил себе одного первого заместителя Андрея Сухарева, сократив вторую ставку перзама.

Материалы по теме:

Статусная чиновница омского Минздрава уходит в отставку

·Политика

У главы ведомства останется только один первый заместитель, Андрей Сухарев.

В истории с отставкой первого заместителя министра здравоохранения Елены Шипиловой, ставшей заместителем главного врача БСМП-1, наметилось продолжение. В распоряжение «Омск-информа» попал проект Указа губернатора «О внесении  изменений в отдельные указы».

Документом предусмотрено наличие у министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова одного, а не двух первых заместителей, как было при Шипиловой. В проекте уточняется, что теперь у главы Минздрава предусмотрено до 6 заместителей, в том числе один первый заместитель. Документу еще предстоит пройти ряд юридических формальностей, прежде чем его подпишет губернатор. Но уже понятно, что прогноз редакции подтвердился: Маркелов оставил себе одного первого заместителя Андрея Сухарева, сократив вторую ставку перзама.

Материалы по теме:

Статусная чиновница омского Минздрава уходит в отставку