Освобождающийся пост заместителя министра займет Ольга Богданова, работавшая в этой должности более десяти лет.

Пост заместителя министра здравоохранения Омской области, который в декабре станет вакантным после отставки Элеоноры Кролевец, вновь займет известный в регионе медик Ольга Богданова. Сейчас она руководит бюджетным учреждением «Гинекологическая больница».

Как сообщалось накануне, Кролевец, занимающая пост замминистра с 2020 года, дорабатывает ноябрь, а с началом календарной зимы уходит в отставку. На ее месте придет Ольга Богданова, работавшая в этом качестве на протяжении почти десяти лет и вынужденная уйти из Минздрава в мае 2020 года.

Отставка Кролевец и назначение Богдановой могли произойти не по инициативе обоих специалистов, но по настоятельному желанию главы Минздрава Дмитрия Маркелова, сообщает портал «СуперОмск». Ранее ведомство покинула первый замминистра Елена Шипилова. Сейчас у Маркелова три зама: первый – Андрей Сухарев и два «простых» – Наталья Иванова и Сергей Мальцев.