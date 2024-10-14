Известный краевед Никита Шалмин предложил превратить эту локацию в общественный центр с панорамным видом на Иртыш.

Сегодня, 14 октября, на заседании архитектурного совета Омского отделения Союза архитекторов России председатель омского отделения ВООПИиК Никита Шалмин представил свой вариант застройки территории бывшей ТЭЦ-1. Выступавший за сохранение этого пространства от высотной застройки, краевед остался верен себе и на этот раз. Он продемонстрировал свою трактовку этой локации, вместе со студентами разработав во многом фантазийный проект общественно-делового центра с панорамным видом на Иртыш.

- Предлагаем сделать площадь-анфиладу с общественно-деловыми центрами и выходом на реку. Процент застройки не должен превышать 60%, наш вариант соответствует этим требованиям, - пояснил Шалмин.

Этот вариант противопоставили эскизу застройки жилого комплекса, разработанному специалистами московского архитектурного бюро ASADOV. Проект выполнили для ГК «Основа Холдинг», близкой к депутату Госдумы Игорю Антропенко. В конце августа этот план одобрили на областном Архитектурно-градостроительном совете как «инвестиционную инициативу».

На заседании так и не появились представители предпринимателя, что дало архитекторам и депутатам горсовета простор для критики. Главный архитектор Омска Роман Воробьев напомнил, что нынешний проект застройки высотками уже второй. В 2021 году компания пыталась представить первый вариант, но его «завернули» архитекторы.

К нынешней трактовке застройки пространства претензии остались теми же: отсутствие поблизости необходимой социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, неизбежную приватность локации, а также отсутствие планов у инвестора по строительству школ и детсадов. Остались вопросы, что застройщик собирается делать с историческими и промышленными охранными зонами. И самое главное, предусмотренная высота будущего жилья в 25 метров превышает предусмотренные правилами землепользования и застройки параметры.

И самое главное – во втором проекте архбюро добавило высотности зданиям.

- Тогда максимальная высотность застройки была на уровне 22-25 метров, а сейчас — 50 метров, — сказал Воробьев, вновь дав понять, что эскиз нуждается в доработке.

Коллегу поддержал Никита Шалмин, который заявил, что при застройке территории ТЭЦ-1 высотками часть Воскресенского сквера будет занята под игровые локации детсада. Закроется панорама на улицы Победы и Некрасова. И самый главный аргумент не в пользу инвестора – неизбежные пробки при появлении элитного жилого квартала на выезде с улицы Партизанской на Юбилейный мост. Время стояния в заторе может составить от получаса до 45 минут.

Депутат горсовета Сергей Дроздов также посчитал, что строительство нового микрорайона неминуемо приведет к пробкам.

- Там нельзя жилье строить. Это преступление против жителей, - сказал Дроздов. – Потому что там итак с 1 сентября по 30 мая пробки начинаются с 7.30 и заканчиваются в 9.15, когда туда приезжают все офисы. И потом пробка начинается в 17.20-17.25. Куда пускать все эти машины? На Ленина, на Бударина? У нас 3-4 года будут тяжелыми, будет закрываться Комсомольский мост.

Другой парламентарий, Алексей Провозин, призвал предложил инвестору другой участок, где он может построить жилье и больше заработать.

В итоге члены архитектурного совета проголосовали проекта высотной застройки территории ТЭЦ-1.