Известный краевед Никита Шалмин выступил против «кулуарного» решения в пользу застройщика.

Глава ООО «Генплан», председатель Омского отделения Всероссийского отделения охраны памятников истории и культуры Никита Шалмин раскритиковал решение областного Градсовета в пользу застройки территории ТЭЦ-1 элитным многоэтажным жильем. Инициатором возведения микрорайона в историческом центре выступает ГК «Основа Холдинг», близкая к депутату Госдумы Игорю Антропенко. Компания отстаивает свое право на стройку уже три года.

Известный омский краевед обратил внимание, что 31 июля городской градостроительный совет «завернул» проект. А областной на заседании 20 августа внезапно одобрил. Специалиста возмутило, что с общественностью никто не советовался.

- На областном градсовете решение «одобрить инвестиционную инициативу» было принято без какого-либо голосования, несмотря на то, что позиция города до членов облградсовета была доведена. Также в процессе обсуждения, насколько это известно, были высказаны мнения весьма далекие от поддержки и одобрения данной «инициативы», - заявил Шалмин.

Эксперт считает, что решение принято «через голову» города. В то время как в составе областного градсовета отсутствуют архитекторы и специалисты в области градостроительства. Никита Шалмин призывает власти все же спросить совета у общественности и выработать совместную альтернативу проекту застройки.