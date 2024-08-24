По словам Романа Воробьева, областной архитектурно-градостроительный совет поддержал только инициативу частного инвестора.

Застройка элитными высотками территории бывшей ТЭЦ-1 в историческом центре Омска в ближайшее время не начнется, заявил главный архитектор города Роман Воробьев. По его словам, на состоявшемся 20 августа областном архитектурно-градостроительном совете была лишь поддержана инициатива частного инвестора, ГК «Основа Холдинг». Сам проект застройки нуждается в доработке. Кроме того, нужно вносить изменения в градостроительную документацию, а это небыстрый процесс.

– Есть определенные ограничения на этой территории, они прописаны в том числе в генеральном плане. Если сегодня поддержали инициативу, это не значит, что завтра появятся строители с лопатами. Это долгий процесс. Без внесения изменений в генплан, в проект охранных зон объектов культурного наследия эта тема не может развиваться в том или ином ключе, – сказал Воробьев в интервью «Вестям-Омск».

Проект строительства элитного жилого комплекса на территории бывшей ТЭЦ-1 по улице Некрасова представило архитектурное бюро ASADOV. Согласно их задумке, на стрелке Иртыша и Оми планируют возвести высотку, а сам квартал должен соответствовать общемировым трендам, включая здание повышенной этажности – до 25 метров. Также планируется построить пешеходный мост через Омь.

На июльском заседании городского архитектурного совета, а затем и в горсовете проект раскритиковали и приняли решение об отправке на профессиональное и общественное обсуждение. Спустя месяц областной архитектурно-градостроительный совет принял проект без публичных обсуждений.

Оппоненты застройки в исторической части Омска делают упор на необходимости сохранения сложившейся этажности зданий. При этом непосредственно рядом с ТЭЦ-1 ведется строительство 8-этажного апарт-отеля.