Свой вариант предложит председатель омского отделения ВООПИиК Никита Шалмин.

В понедельник, 14 октября, в департаменте архитектуры и градостроительства омской мэрии состоится заседание архитектурного совета Омского отделения Союза архитекторов России, на котором презентуют два варианта проектов застройки территории бывшей ТЭЦ-1 в центре города.

На публичное обсуждение экспертов вынесут эскиз застройки жилого комплекса, разработанный специалистами московского архитектурного бюро ASADOV, и альтернативный проект, предложенный председателем омского отделения ВООПИиК Никитой Шалминым. Последний выступает за сохранение этого пространства в историческом центре Омска от высотной застройки.

В конце августа проект бюро ASADOV был рассмотрен на областном Архитектурно-градостроительном совете. По итогам рассмотрения было принято решение «одобрить инвестиционную инициативу» ГК «Основа Холдинг», близкой к депутату Госдумы Игорю Антропенко. При этом городской архсовет за месяц до этого выступил против застройки территории бывшей ТЭЦ-1.

Главный архитектор Омска Роман Воробьев публично заявил, что проект застройки нуждается в доработке. Кроме того, нужно вносить изменения в градостроительную документацию.

– Есть определенные ограничения на этой территории, они прописаны в том числе в генеральном плане. Если сегодня поддержали инициативу, это не значит, что завтра появятся строители с лопатами. Это долгий процесс. Без внесения изменений в генплан, в проект охранных зон объектов культурного наследия эта тема не может развиваться в том или ином ключе, – говорил Воробьев в августовском интервью «Вестям-Омск».

Проект строительства элитного жилого комплекса на территории бывшей ТЭЦ-1 на улице Некрасова предполагает строительство квартала, соответствующего общемировым трендам, включая здание повышенной этажности – до 25 метров. Оно должно появиться на стрелке Оми и Иртыша.