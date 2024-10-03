Система по возврату средств пассажирам, отдавшим лишние 8 рублей за поездку, дала сбой.

Система по возвращению средств за переплату в общественном транспорте по NFC-табличкам, похоже, дала сбой. Ранее в Национальной системе платежных карт уточняли, что излишне уплаченные 8 рублей за каждую поездку поступят на счета в течение дня. Однако сегодня, 3 октября, далеко не все омичи получили обещанные кешбэки.

– Мне и еще двоим коллегам по-прежнему не пришли возвраты за переплату проезда, – заявил «Омск-информу» пассажир Юрий Семин. - Хотя кое-кому деньги все же вернули.

Отметим, что во вторник, 1 октября, омичи не смогли рассчитаться за проезд по NFC-табличкам с 8-рублевой скидкой, как прежде, заплатив в итоге по 35 рублей. В мэрии объяснили это временным сбоем системы, а оператор, Национальная система платежных карт, устранил неполадку. По факту же изначально предполагалось, что скидка при такой оплате проезда станет действовать в тестовом режиме, с 17 июня по 30 сентября. Акцию пафосно продлили до конца года, а систему, видимо не перенастроили. И 1 октября омичи не смогли получить анонсированные скидки. Теперь оператору придется налаживать еще и систему возвратов платежей.