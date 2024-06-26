С 1 июля во всем муниципальном транспорте начнет действовать скидка в размере 8 рублей при оплате проезда через систему быстрых платежей.

С 1 июля во всем муниципальном транспорте начнет действовать скидка в размере 8 рублей при оплате проезда через систему быстрых платежей.

На сегодняшнем заседании Омского горсовета депутаты рассмотрели вопрос об изменении стоимости поезда в муниципальном общественном транспорте – автобусах, троллейбусах и трамваях. Отметим, что провозная плата не менялась с 2019 года.

За это время цены на дизельное топливо выросли на 32 %, метан – на 53 %, газ – на 9 %, тяговую электроэнергию – на 33 %. Также на 75 % выросли зарплаты работников предприятий пассажирского транспорта. Лизинг автобусов подорожал на 79 %. Тарифы на перевозку пассажиров индексируются каждый год, что привело к существенной нагрузке на бюджет.

– Экономически обоснованные тарифы на перевозку пассажиров, утверждаемые Региональной энергетической комиссией Омской области, растут ежегодно вместе с ценами на топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, запасные части, шины, услуги, приобретение подвижного состава на условиях финансового лизинга, обязательное страхование пассажиров и прочими статьями расходов. В других городах-миллионниках повышение стоимости проезда происходило постоянно начиная с 2022 года, – заявил директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец.

Депутаты приняли эти доводы и проголосовали за изменение стоимости проезда с 1 июля. По банковским картам и «Омке» (для граждан) пассажиры будут платить 35 рублей, наличными – 40 рублей. При этом у омичей будет возможность сэкономить 8 рублей при расчете за проезд через систему быстрых платежей с помощью специальных NFC-табличек, установленных в салонах городского транспорта.

Чтобы получить скидку, нужно отсканировать QR-код с NFC-таблички с помощью камеры телефона либо приложить смартфон с функцией NFC к табличке. Для считывания кода можно использовать мобильное приложение СБПэй с привязанным к нему банковским счетом. Скидка применится автоматически, а информация о платеже отобразится в сервисе СБП или приложении банка.