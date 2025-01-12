Изменения коснулись маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками.
С 1 января на 14 маршрутах в Омске увеличилась стоимость проезда. Соответствующие изменения внесены в реестр муниципальных маршрутов. Все маршруты, на которых изменилась стоимость проезда, обслуживаются частными перевозчиками.
Платить больше теперь приходится омичам, ездящим на автобусах №№ 20, 47, 51, 55, 59, 73, 89, а также на маршрутках №№ 222, 272, 339, 399, 415, 550 и 903.
В муниципальном транспорте стоимость проезда не менялась.