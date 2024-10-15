В мэрии подсчитали, что нагрузка на городской бюджет уменьшилась более чем на 100 млн рублей.

В омской мэрии подсчитали, какую пользу принесет повышение стоимости проезда в общественном транспорте, сообщает «СуперОмск». Планируется, что до конца 2024 года экономическая эффективность составит 450,4 млн рублей. В эту сумму входят рост доходов от контрактов с пассажирским предприятием № 8 и сокращение субсидий перевозчикам.

За прошедшие 4 месяца (с июля по сентябрь 2024 года) фактические доходы ПП № 8, которые должны перечисляться в доход бюджета, выросли на 24,6 %. При этом пассажиропоток несколько снизился.

Нагрузка на бюджет города снизилась благодаря уменьшению размера субсидии, которую предоставляют перевозчикам. За период с июля по сентябрь нагрузка стала меньше на 106,3 млн рублей.

Напомним, что стоимость проезда в общественном транспорте увеличили с 1 июля. При оплате наличными приходится платить 40 рублей, а по карте – 35 рублей.