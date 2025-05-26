С предыдущего повышения прошел всего год, и власти готовят новое.

На сайте мэрии опубликован проект решения Омского городского Совета о повышении стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте. Сделать это планируется с 1 июля 2025 года.

Согласно документу, стоимость проезда и провоза ручной клади в автобусах, троллейбусах и трамваях вырастет с 35 до 38 рублей при оплате картами. Наличными придется отдать 45 рублей вместо нынешних 40.

В предыдущий раз стоимость проезда в Омске поднимали всего год назад – в июле 2024-го. Тогда провозная плата выросла сразу на десять рублей. Чиновники объясняли это тем, что оплата проезда не увеличивалась более пяти лет. За это время цены на ГСМ и запчасти существенно выросли, а транспортные предприятия неоднократно повышали зарплаты сотрудникам.