Контрольно-счетная палата Омской области проверила Минтруд в части мер соцподдержки на проезд в общественном транспорте.

Контрольно-счетная палата Омской области провела проверку законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных на льготный или бесплатный проезд. В центре внимания оказалось министерство труда и соцразвития Омской области.

В отчете в том числе приведены данные о численности граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду и воспользовавшихся этим правом. В сводной таблице они представлены за 2022-й, 2023-й и по состоянию на 1 октября 2024 года. В перечне 22 льготные категории.

В 2022 году право льготного проезда в регионе имели 448 638 человек, а вот воспользовались им лишь 253 448. В 2023-м такое право было у 440 443 омичей, им воспользовались 257 084 человека. В 2024-м имели право 439 517 льготников, но лишь 243 527 из них использовали его.

Самая многочисленная группа льготников – многодетные семьи. В 2022 году имели право на льготный проезд 164 608 человек, а воспользовались им всего 87 861, в 2023-м численность льготников составила 167 053 человека, воспользовались лишь 89 666, в 2024-м зарегистрировано 167 288 льготников, а льготным проездом воспользовались половина – 84 469 человек.

На втором месте по численности инвалиды I группы и сопровождающие их. В 2022 году имели право 111 464 человека, воспользовались – 57 616, в 2023-м – 112 037 и 58 201 соответственно, в 2024-м имели право 112 506, воспользовались 56 407.

В топ-3 по численности оказались ветераны труда. В 2022-м их было 96 070 человек, проехали бесплатно 74 529 человек, в 2023-м их стало меньше – 92 218 человек, воспользовались правом – 72 563, в 2024 году имели право льготного проезда 89 323 ветерана труда, воспользовались – 68 142 человека. В этой категории больше всего тех, кто использует данную меру поддержки.

На четвертом месте ветераны боевых действий, их численность скакнула с 2022 года, тогда их было 17 835, в 2024-м – 21 938 человек, и численность их будет расти, но правом на льготный проезд пользуются не больше 10 тысяч.

На пятом месте – почетные доноры России. Их число медленно, но снижается: 10 707 в 2022 году, 10 626 в 2023-м и 10 569 в 2024 году, но они активно пользуются своим правом на льготный проезд – свыше семи тысяч каждый год.

В 2022 году в Омской области участников Великой Отечественной войны было 139, воспользовались своим правом бесплатного проезда 99, в 2023 году проживало 119 фронтовиков, 89 использовало свое право, в 2024-м зарегистрировано 105 человек, воевавших на фронтах, 68 бесплатно проехалось в пассажирском транспорте.

Есть и те, кто вообще не пользовались этой мерой поддержки, – это Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, хотя несколько человек имеют право на это, в 2022 и 2023 году – трое, в 2024-м уже четверо. Также не реализовали свое право дети пoгибшего (умершего) лица, удостоенного звания «Почетный гражданин Омской области» и награжденного золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью», в 2022-м их было трое, в 2023-м – шестеро, в 2024 году – семеро.