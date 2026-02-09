Единственной в Омской области матери-героине значительно расширят льготы

Ранее ей уже утвердили льготу на внеочередное обслуживание в театрах.

Правительство Омской области планирует внести изменения в региональное законодательство, расширив перечень льгот для женщин, удостоенных почетного звания «Мать-героиня». Теперь единственная обладательница этой награды в Омской области и члены ее семьи смогут пользоваться мерами поддержки наравне с Героями Советского Союза и Российской Федерации.

Согласно проекту постановления, матери-героини получают право на льготный проезд в общественном транспорте. Кроме того, для них предусмотрена существенная помощь в оплате коммунальных услуг и жилья. Отметим, что льготы по оплате ЖКУ и вывозу мусора распространяются не только на саму женщину, но и на ее близких: супруга, родителей, нетрудоспособных членов семьи, а также детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся очно.

Также государство берет на себя расходы по изготовлению и установке надгробий. При этом в документе уточняется, что работы должны соответствовать установленным государственным стандартам, а компенсация за самостоятельно установленные памятники не предусмотрена. Принятые меры направлены на укрепление статуса многодетных матерей и признание их особого вклада в развитие страны.

Напомним, что, помимо региональных преференций, звание подразумевает федеральную поддержку: матери-героини получают разовую выплату в размере 1 млн рублей, освобожденную от налогов, и орден.

В 2025 году статус таких семей дополнительно укрепился – женщин законодательно уравняли в правах с Героями Труда, что дает им право на ежемесячные выплаты в размере более 72 тыс. рублей. В этом году выплата повысилась до 76,5 тыс. рублей. Все эти средства суммируются со стандартными мерами поддержки многодетных, такими как субсидии по ипотеке и другие социальные пособия.

Напомним, что пока почетное звание «Мать-героиня» в Омской области носит только Лариса Решитова из Большереченского района. Статус ей присужден в 2024 году, а награду вручил лично губернатор. Как сообщает правительство региона, вместе с мужем Андреем Решитовым, священником, семья вырастила двенадцать детей, среди которых также приемная дочка.