В Омске с февраля повысят более 40 социальных выплат

Пособия и компенсации повысят на 5,6 %.

Фото: Freepik.com

Правительство России объявило о повышении более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций на 5,6 % с 1 февраля этого года. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров сегодня, 29 января 2026 года.

Глава правительства уточнил, что повышение предусмотрено на уровне роста потребительской инфляции предыдущего года и затронет миллионы россиян. Индексация предусмотрена решением, принимаемым ежегодно по поручению главы государства.

В частности, увеличение коснется ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, пострадавшим от аварии на ЧАЭС, Героям России и Труда, людям с ограниченными возможностями здоровья первой, второй и третьей групп инвалидности.

Также вырастут компенсации по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы, дополнительные социальные льготы семьям с детьми.

Размер материнского капитала также возрастет: при рождении первенца он составит около 729 тыс. рублей, а при появлении второго и последующего ребенка – 963 тыс. рублей. Повышение распространяется также на остатки неиспользованного маткапитала, полученного ранее.

Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет практически до 28,5 тысячи рублей, а выплата матерям, награжденным званием «Мать-героиня», повысится до 76,5 тысячи рублей.