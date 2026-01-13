Омск-Информ
Единственная в Омской области мать-героиня получила собственную льготу

Жена священника получила право на внеочередное пользование услугами театров.

Сегодня, 13 января, опубликован приказ, согласно которому женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», получают привилегии на приоритетное обслуживание во всех учреждениях культуры Омской области.

– Предоставить женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», право на внеочередное пользование всеми видами услуг при посещении государственных учреждений культуры Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, – сказано в документе.

Напомним, что звание «Мать-героиня» выдается женщинам, родившим и воспитавшим не менее 10 детей.

Пока такое почетное звание в Омской области носит только Лариса Решитова из Большереченского района. Статус ей присужден в прошлом, 2024 году, а награду вручил лично губернатор.

Как сообщает правительство региона, вместе с мужем Андреем Решитовым, священником, семья вырастила двенадцать детей, среди которых также приемная дочка.

