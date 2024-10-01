Горожане пока не смогут уехать со скидкой 8 рублей при оплате по QR-кодам в автобусах, троллейбусах и трамваях.

В департаменте транспорта Омска объяснили, почему горожане не могут оплатить проезд со скидкой 8 рублей при расчете по QR-кодам. Ранее сообщалось, что акцию, действовавшую с 17 июня, продлили до 31 декабря текущего года. Однако пассажиры муниципального транспорта начали жаловаться, что, рассчитываясь по такой системе, платят те же самые 35 рублей, а не 27 рублей.

В мэрии заявили, что система дала сбой.

– Акция по предоставлению скидки на оплату проезда в городском общественном транспорте продолжает действовать. По информации Национальной системы платежных карт на платежном сервере произошел технический сбой, вследствие чего происходит списание денежных средств в сумме 35 рублей. Работа над устранением проблемы ведется службой технической поддержки компании, – сказали в дептрансе.

Уточняется, что после возобновления работоспособности сервиса планируется вернуть пассажирам излишне уплаченные деньги на использованные при оплате проезда банковские карты. В компании «Пассажирсервис» пообещали проконтролировать ситуацию.

Обновление от 10.28

Служба технической поддержки НСПК «Мир» сообщила об устранении технического сбоя на платежном сервисе.