Акция оплаты по QR-кодам в автобусах, троллейбусах и трамваях, по которой можно сэкономить 8 рублей, продлится до конца декабря.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о продлении акции по оплате проезда по QR-кодам в автобусах, троллейбусах и трамваях до 31 декабря текущего года. Рассчитываясь по такой системе, омичи смогут заплатить за проезд на 8 рублей меньше.

– Акция будет продлена на прежних условиях: при расчете посредством Системы быстрых платежей пассажиру автоматически предоставляется скидка в размере 8 рублей. По отзывам омичей, которые постоянно используют общественный транспорт для передвижения по городу, с начала действия акции они получили весомую экономию своих расходов на оплату проезда, – подчеркнул Шелест.

По-прежнему доступны два способа оплаты проезда с помощью NFC-таблички: пассажир может отсканировать нанесенный QR-код камерой мобильного телефона либо приложить смартфон с функцией NFC к соответствующей метке на табличке. Глава города дал поручение руководству АО «Пассажирсервис» не только проверить работоспособность всех табличек в подвижном составе, но и увеличить их общее количество на городских маршрутах.

Акция по оплате проезда со скидкой действует в муниципальном транспорте с 17 июня. Предполагалось, что она завершится к 30 сентября. Однако городские власти начали переговоры с Национальной системой платежных карт о продлении прижившейся у омичей системы платы за проезд.