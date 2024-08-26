Власти проводят переговоры по дальнейшему размещению «акционных» QR-кодов в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Появилась конкретика по продлению сроков размещения табличек с QR-кодами в муниципальном транспорте, позволяющих платить за проезд на 8 рублей меньше. Ранее «Омск-информ» сообщал, что в нескольких автобусах пропали специальные наклейки. Это вызвало опасение у омичей, что акцию, которая длится до 30 сентября, решили завершить досрочно.

Однако в городской администрации редакции уточнили, что льгота продолжает действовать. Более того, ведутся переговоры о продлении.

– Переговоры о возможности продления действия акции ведутся администрацией Омска с Национальной системой платежных карт, – рассказали в мэрии.

О результатах в городской администрации обещают сообщить дополнительно.

Если акцию не продлят, то омичам придется выкладывать за проезд полную стоимость: 40 рублей наличкой или 35 рублей по карте или проездному.