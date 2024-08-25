В СБП рассказали, кто убрал таблички с QR-кодами в муниципальном транспорте.

Появились данные о том, кто убрал таблички с QR-кодами в муниципальном транспорте, позволяющие платить на 8 рублей меньше. Ранее «Омск-информ» сообщал, что в нескольких автобусах пропали «льготные» наклейки. Судя по всему, таблички не разместили представители ПП-8.

– Размещение табличек зависит от самой транспортной компании, которая подключает прием платежей через СБП. То есть транспортная компания определяет, оставить табличку или убрать ее, – цитирует Om1. ru представителя СБП.

Что же касается продления акции, то пока конкретики маловато.

– Может быть такое, что акция действительно будет продлена, но может быть, что она будет завершена по срокам. Пока информации о продлении не поступало, но окончательно будет известно ближе к сентябрю, – отметили в СБП.

Если акцию не продлят, то омичам придется выкладывать за проезд 40 рублей наличкой или 35 рублей по карте или проездному.