Акция действует до 30 сентября, но, похоже, система дает сбой.

Омичи стали замечать отсутствие NFC-табличек, позволяющих оплатить проезд со скидкой в 8 рублей. Такие случаи зафиксированы в ряде муниципальных автобусов.

Тем не менее в основном в городском транспорте этой акцией можно воспользоваться в полной мере, сообщает «СуперОмск».

Отметим, что временная акция действует с 17 июня по 30 сентября. При оплате проезда через СПБ по QR-коду на NFC-табличке в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях в этот период можно проехать на 8 рублей дешевле. Данное послабление было введено, чтобы смягчить чувствительное повышение проезда с 1 июля до 40 рублей при оплате наличкой и до 35 рублей – банковской картой или по проездному.