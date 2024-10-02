Омск-Информ
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·Общество

Деньги вернут на карты, с которых горожане оплачивали проезд.
Омичам начали возвращать лишние деньги, которые списали с их карт при оплате проезда с помощью NFC-табличек. По информации Национальной системы платежных карт, 8 рублей поступят на счета в течение дня.
Как сообщили в мэрии, скидка на оплату проезда продолжает действовать. До конца года омичи могут платить 27 вместо 35 рублей.
Напомним, сбой, из-за которого внезапно пропала скидка, произошел в системе вчера.
·Общество

Деньги вернут на карты, с которых горожане оплачивали проезд.
Омичам начали возвращать лишние деньги, которые списали с их карт при оплате проезда с помощью NFC-табличек. По информации Национальной системы платежных карт, 8 рублей поступят на счета в течение дня.
Как сообщили в мэрии, скидка на оплату проезда продолжает действовать. До конца года омичи могут платить 27 вместо 35 рублей.
Напомним, сбой, из-за которого внезапно пропала скидка, произошел в системе вчера.