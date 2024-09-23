Возвращенный в состав команды Райан Спунер пока не прилетел в Россию. Зато ожидается появление Марка Вербы.

Сегодня, 23 сентября, в выездном матче в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» сыграет против местного клуба СКА. Омичи переживают не самые лучшие времена: у «ястребов» четыре поражения подряд, команда с семью набранными очками находится на 8-м месте в турнирной таблице Востока.

В состав «Авангарда» вернулся «забракованный» в прошлом сезоне 32-летний нападающий Райан Спунер, с ним подписан контракт до конца сезона. Однако игрок еще не прилетел в Россию, занимается оформлением визы.

Нападающий Рид Буше, отправившийся на выезд вместе с командой, выведен из списка травмированных и сыграет в матче против СКА.

– Чувствую себя хорошо и наконец готов вернуться в строй. СКА – сильная команда, и мы постараемся качественно отыграть все 60 минут. Если будем допускать ошибки, противник ими воспользуется. Наша задача – уверенно и надежно отыграть весь матч, – сказал Буше. – В прошлых играх начало не всегда задавалось, были и психологические ошибки. Которые приводили к удалению, и не всегда удавалось вернуться в игру. Главное – сохранить концентрацию.

Также ожидается появление Марка Вербы. Игра состоится в 22:30 по омскому времени.

Травмированный нападающий Владимир Ткачев после тяжелой травмы и операции проходит реабилитацию в Германии.