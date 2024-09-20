Генменеджер «ястребов» Антон Курьянов в межсезонье отказался от его услуг, а теперь заявляет, что канадец усилит команду.

Хоккейный клуб «Авангард» официально объявил о подписании контракта с канадским центральным нападающим Райаном Спунером. Инсайды об этом «гуляли» в хоккейных телеграм-каналах и СМИ уже несколько дней. Соглашение будет действовать до конца текущего сезона.

Спунер выступал за омскую команду в прошлом сезоне, но не получил новый контракт из-за претензий генменеджера Антона Курьянова. Теперь последний говорит, что канадец усилит команду.

– Спунера мы хорошо знаем, его атакующий потенциал известен – 67 очков и приз «Лучшая тройка» по итогам сезона 2023/24 говорят сами за себя. Райан добавит команде вариативности в нападении, а также при розыгрыше большинства. Он знаком практически со всеми в коллективе, знает и понимает требования тренерского штаба, так что влиться должен максимально быстро, – заявил Курьянов.

В «Авангарде» Райан Спунер будет играть под номером 51.