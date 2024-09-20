Такую информацию распространили телеграм-каналы.

За омский «Авангард» возвращается играть канадский нападающий Райан Спунер. Телеграм-канал «Хоккейная правда» заявил, что вопрос о его камбэке уже решен. Более того, в ближайшие дни форварда ждут в Омске. В хоккейном клубе пока не подтвердили эту информацию.

Теперь хоккейная общественность гадает, вернется ли на лед легендарная тройка Владимир Ткачев – Рид Буше – Райан Спунер. Или Буше заменит в этом составе Линден Вей.

Ранее «Омск-информ» сообщал о переговорах с Райаном Спунером. Нападающий выступал в Омске в прошлом сезоне и играл в тройке с ныне травмированными Владимиром Ткачевым и Ридом Буше. Тогда генеральный менеджер Антон Курьянов посчитал, что Спунер недостаточно хорош для клуба.