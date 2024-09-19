По некоторым данным, ведутся переговоры.

В хоккейный клуб «Авангард» может вернуться Райан Спунер. Такие переговоры ведутся.

– Глядя на то, что происходит с атакой омской команды в последнее время, не могу считать эту сделку плохой идеей. Совсем наоборот. Этот форвард прекрасно знаком Сергею Звягину и Антону Курьянову. Должен помочь, – приводит слова обозревателя Михаила Зислиса «Спорт-Экспресс».

Нападающий выступал в Омске в прошлом сезоне и играл в тройке с ныне травмированными Владимиром Ткачевым и Ридом Буше. Последний приступил к тренировкам, но пока не принимает участие в матчах. Генеральный менеджер Антон Курьянов посчитал, что Спунер недостаточно хорош для клуба, и с ним не продлили контракт на новый сезон.

– Спунер провел, наверное, лучший сезон в КХЛ. Своим пониманием хоккея, своей скоростью он дополнил Ткачева и Буше. Они показывали результативную игру. Если мы берем в целом игрока-легионера, у него должно быть больше опций на льду. Мы не можем себе позволить игрока, которого не выпускаем на последнее вбрасывание, потому что он его проигрывает, – сказал тогда Курьянов.

В прошлом сезоне 32-летний канадец набрал 61 (23+38) очко в 65 матчах регулярного чемпионата и 6 (1+5) – в 10 играх в плей-офф.