Команде нужен легионер, который бы удачнее играл на вбрасываниях и выполнял больше работы на льду.

Команде нужен легионер, который бы удачнее играл на вбрасываниях и выполнял больше работы на льду.

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов дал понять, что клуб не намерен продлевать контракт с центральным нападающим первого звена Райаном Спунером.

– Спунер провел, наверное, лучший сезон в КХЛ. Своим пониманием хоккея, своей скоростью он дополнил Ткачева и Буше. Они показывали результативную игру. Если мы берем в целом игрока-легионера, у него должно быть больше опций на льду. Мы не можем себе позволить игрока, которого не выпускаем на последнее вбрасывание, потому что он его проигрывает. Наверное, Корбэн Найт – это сложившийся идеал. В Омске из него слепили суперцентра. Нам нужен праворукий центральный нападающий, который будет забирать «точку», – заявил Курьянов, говоря о проблемах на вбрасываниях. – Это то, чего нам остро не хватало.

Также генменеджер «Авангарда» отметил, что Рид Буше может завестись, вступить с кем-то в драку. У Спунера таких качеств нет.

Кандидатов на роль центрфорварда очень много. В основном это легионеры. Но остро стоит политический вопрос. Ехать в Россию хотят не все. Также Антон Курьянов вспомнил прошлогоднюю ситуацию с Корбэном Найтом, который хотел продолжить выступать за «Авангард», но его жена была категорически против. Такие примеры периодически встречаются.

– Как только дело доходит до подписания контракта, появляется супруга, которая говорит: «Мы никуда не поедем». Двухнедельная работа за один звонок превращается в отказ, – сетует генеральный менеджер «Авангарда».

Одним из кандидатов на роль центрального нападающего является канадец Филипп Майе. Руководство «Авангарда» не стало это опровергать. Майе хотели подписать в середине сезона, но тогда сделка сорвалась. Сейчас форвард выступает в Северной Америке за команду АХЛ «Лаваль Рокет», но хочет поиграть в НХЛ за легендарный «Монреаль Канадиенс».

Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга отметил, что североамериканцев заманить в КХЛ не так-то просто. Огромную роль играет жесткий потолок зарплат, из-за которого удивить иностранца финансовыми условиями очень сложно.

Также сегодня стало известно, что «Авангард» хочет подписать нападающего московского «Спартака» Матвея Заседу, который когда-то выступал за «Омских Ястребов».