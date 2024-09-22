Омск-Информ
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·Спорт

Команда сыграет три матча: в Санкт-Петербурге, Ярославле и Челябинске.

Омский «Авангард» опубликовал состав команды на выездные матчи. Завтра, 23 сентября, хоккеисты сыграют в Санкт-Петербурге против СКА, 25 сентября – в Ярославле против «Локомотива» и 27 сентября – в Челябинске против «Трактора».

Вместе с «Авангардом» отправился травмированный нападающий Рид Буше, который работает в поте лица ради возвращения на лед. Недавно форвард обратился к болельщикам.

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·Спорт

Команда сыграет три матча: в Санкт-Петербурге, Ярославле и Челябинске.

Омский «Авангард» опубликовал состав команды на выездные матчи. Завтра, 23 сентября, хоккеисты сыграют в Санкт-Петербурге против СКА, 25 сентября – в Ярославле против «Локомотива» и 27 сентября – в Челябинске против «Трактора».

Вместе с «Авангардом» отправился травмированный нападающий Рид Буше, который работает в поте лица ради возвращения на лед. Недавно форвард обратился к болельщикам.

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