Форвард команды интенсивно тренируется.

После четырех поражений «Авангарда» подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ клуб распространил видео с тренировки получившего травму бедра нападающего Рида Буше. Игрок уже приступил к тренировкам, но пока не выходит на лед на матчах. Судя по всему, они стали более интенсивными – форвард спешит вернуться в строй.

– Поймали Рида Буше на тренировке – работает в поте лица, чтобы поскорее восстановиться и вернуться в строй, – рассказали в «Авангарде».

Сам нападающий обратился к болельщикам, пообещав восстановиться как можно оперативнее.

– Лучшие болельщики, хочу поблагодарить за поддержку в этом сезоне. Знаю, что начало сезона получилось немного скомканным. Но мы постараемся как можно скорее это изменить, – сказал Буше.

Ранее генеральный директор клуба Герман Чистяков заявил, что для восстановления форварду понадобится еще некоторое время. Другой травмированный форвард, Владимир Ткачев, проходит реабилитацию в Германии.