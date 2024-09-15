Нападающий вышел на лед после месячного перерыва, вызванного травмой бедра.

Сегодня, 15 сентября, в рамках регулярного чемпионата-2024/25 КХЛ в Новосибирске «Авангард» сыграет первый выездной матч с «Сибирью». По омскому времени игру покажут в 16:30.

Как и анонсировалось, на лед возвратился нападающий Рид Буше, пропустивший начало сезона из-за травмы бедра месяц назад. Его снимки с тренировок в Новосибирске появились в телеграм-канале «ястребов».

Судя по всему, статусный форвард счастлив своему возвращению на лед.

На данный момент у «Авангарда» три победы и одно поражение.