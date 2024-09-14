Лучший бомбардир команды получил серьезную травму в межсезонье и пропустил начало чемпионата.

ХК «Авангард» обнародовал состав на первый выезд нового сезона. «Ястребы» отправляются по маршруту Новосибирск – Уфа: завтра, 15 сентября, они сыграют с «Сибирью», а 17-го встретятся с «Салаватом Юлаевым».

Как ранее анонсировал генменеджер омичей Антон Курьянов, на первый выезд с командой едет лучший бомбардир «Авангарда» Рид Буше. Нападающий получил травму бедра в первом же контрольном матче межсезонья против минского «Динамо» и пропустил начала чемпионата. Американец восстанавливался в Омске и работал по индивидуальной программе. Судя по включению в заявку, он готов выйти на лед.

В лазарете команды остается ее лидер Владимир Ткачев, так же, как и Буше, травмировавшийся в межсезонье. Его возвращение ожидается до конца 2024 года.